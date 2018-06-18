بعد هدف تونس.. رقم سلبي جديد لمنتخب إنجلترا في المونديال

تمكن اللاعب فرجاني ساسي من تسجيل هدف التعادل لمنتخب تونس في مرمى إنجلترا من خلال ضربة جزاء وضعها على يمين حارس المرمى بالدقيقة (35) من الشوط الأول.

وذكر موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات؛ أن منتخب إنجلترا قد تلقى 9 أهداف من آخر 13 تسديدة سددت على مرماه خلال مشاركاته في كأس العالم.

ويعد هدف فرجاني ساسي هو أول أول هدف يتلقاه منتخب إنجلترا من ضربة جزاء في الوقت الأصلي من المباراة منذ يونيو 1998 وقتما سجل باتستوتا للأرجنتي في مرمى الإنجليز.

يقع منتخب إنجلترا في المجموعة السابعة بمونديال روسيا والتي تضم منتخبات؛ تونس وبلجيكا وبنما.