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مجدداً.. أمير قطر يتعهد بـ"تمتين" العلاقات مع إيران

الإثنين 18/يونيو/2018 - 08:00 م
مجدداً.. أمير قطر يتعهد بـتمتين العلاقات مع إيران
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

بعد عام على أزمتها جراء مقاطعة الدول العربية الأربع، لم تزل قطر تجنح للمحور الإيراني.

ففي اتصال بين الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الاثنين، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة عيد الفطر المبارك، طغى الحديث عن تمتين العلاقات بين البلدين على مسألة التهنئة بالمناسبة الدينية.

وقد أفادت وكالة مهر الإيرانية، أن روحاني تلقى اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم، وفيه أعرب روحاني عن أمله في أن "تتمكن طهران والدوحة من الاستفادة من القدرات العديدة المتاحة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين"، وفق الوكالة.

ورغم تدخلها في عدد من الدول العربية وزعزعة استقرارها، تعهد روحاني "ببذل قصارى الجهد لمساعدة الشعب والحكومة القطرية من أجل استقرار المنطقة".

كذلك، تناسى روحاني أن طهران تدعم ميليشيا الانقلاب في اليمن بالخبراء والسلاح والصواريخ، واعتبر "أن الأزمة في اليمن لا يوجد لها أي حل عسكري".

أما أمير قطر فقال: "تتطور العلاقات الطويلة الأمد بين إيران وقطر كل يوم، ونحن نتطلع إلى تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات وتعزيزها"، ولفت إلى "أنني شخصياً أتابع عملية تطوير العلاقات بين البلدين"، مشدداً على أن "الدوحة لن تنسى أبداً هذه المواقف" الإيرانية.

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