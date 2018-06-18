محمد عساف يحيي أولى حفلاته بالسعودية.. 5 يوليو
الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:59 م
شيماء أحمد
يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف، لإحياء أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية يوم 5 يوليو المقبل.
ونشر عساف دعاية الحفل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يلتقي جمهوره في الرياض يوم 5 يوليو في قصر طويق (حي السفارات).
وكان آخر ظهور لعساف في برنامج "عطريقك" عبر قناة المساواة، حيث تم تصوير الحلقة من داخل منزله بمدينة رام الله، وتحدث فيها عن كيفية قضاء يومه في المنزل وأسرار عن حياته الخاصة كما كشف عن أعماله وحفلاته في الفترة المقبلة.
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