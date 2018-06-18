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كوبر: هذا موقف محمد صلاح أمام روسيا.. ولن يستطيعوا إيقافه

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:52 م
كوبر: هذا موقف محمد صلاح أمام روسيا.. ولن يستطيعوا إيقافه
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
أكد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أنه لم يحسم مشاركة محمد صلاح أمام روسيا في كأس العالم غدًا.


وقال كوبر في المؤتمر الصحفي لمباراة روسيا ومصر: "لن أبوح بأسراري لكننا لسنا محمد صلاح فقط وسنرى صباح الغد أمر مشاركته أساسيًا أمام روسيا التي تركز عليه فقط".


وشدد كوبر على أنه يعتقد أن محمد صلاح أصبح جاهزًا للمشاركة أمام روسيا مشيرًا إلى أن مدربه لن يستطيع إيقافه لأنه من أفضل لاعبي العالم.





المزيد عن: منتخب مصر مصر وروسيا محمد صلاح كاس العالم كأس العالم 2018
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