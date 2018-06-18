التحالف: الحوثي يجهد بتغطية خسائره عبر الدعاية الكاذبة





أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن، تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن الميليشيات الحوثية تجهد بتغطية خسائرها عبر الدعاية الكاذبة، خاصةً فيما يتصل بمعركة تحرير الحديدة، مؤكداً أن الميليشيات تلقت ضربات قوية في جبهتي صعدة والحديدة.





وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي اليوم أن المبعوث الأممي، مارتين غريفيث، يحاول إقناع الحوثيين بتسليم ميناء الحديدة، إلا أن الميليشيات الحوثية تواصل "تعنتها بتسليم مدينة الحديدة"، حسب ما أعلنه المالكي.





وشدد المالكي، على أن "تحرير مدينة الحديدة ومينائها حق أصيل للحكومة اليمنية بناء على القوانين الدولية ووفق القرار 2216"، موضحاً أن تحرير الحديدة سيؤدي إلى "قطع الأيادي الإيرانية"، حيث سيوقف تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، كما سيساعد بإيصال المساعدات.





وكشف المالكي، أن قوات الشرعية "على وشك إحكام السيطرة الكاملة على مطار الحديدة"، مشيراً إلى "غارات مكثفة لطيران التحالف على مطار الحديدة".





وفي هذا السياق، شدد المالكي، على أن إدخال المساعدات مستمر عبر الحديدة وكافة المناطق اليمينة، رغم العمليات القتالية.





كما كشف أن التحالف يواصل إعطاء التصاريح البحرية والبرية والجوية لدخول اليمن.





في سياق آخر، أكد المالكي، أن الجيش اليمني على مشارف إحكام الطوق على صعدة مضيفاً أن الميليشيات تلقت هزائم كبيرة في هذه الجبهة.



