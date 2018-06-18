ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تركيا: قواتنا ستواصل مهماتها في منبج لضمان وحدة أراضي سوريا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:54 م
تركيا: قواتنا ستواصل مهماتها في منبج لضمان وحدة أراضي سوريا
طباعة
وكالات
 
أعلنت الرئاسة التركية أن القوات المسلحة لتركيا المنتشرة في مدينة منبج السورية الشمالية ستواصل تنفيذ مهماتها في المنطقة من أجل ضمان وحدة أراضي سوريا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، تعليقا على الخبر حول بدء تطبيق الاتفاق التركي الأمريكي في منبج وإطلاق القوات التركية دورياتها في المدينة: "سيجري تنفيذ هذه المهمات في المنطقة بدقة وحزم من أجل ضمان أمن تركيا ووحدة أراضي سوريا".

وأعلنت السلطات التركية في وقت سابق من اليوم بدء تطبيق الاتفاق بين أنقرة وواشنطن حول حل قضية مدينة منبج.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي في بيان لها أن العسكريين الأتراك والأمريكيين أطلقوا اعتبارا من اليوم دوريات مستقلة على الخط الفاصل بين منطقة درع الفرات الخاضعة لسيطرة أنقرة والفصائل المتحالفة معها والمدينة الحدودية التي أصبحت سبب التوتر الملموس بين الطرفين في السنوات الأخيرة.

بدوره، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، يغادرون حاليا المدينة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
1
x
14:00
0
كوريا الجنوبية
بلجيكا
3
x
17:00
0
بنما
تونس
0
x
20:00
1
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/18/2018 8:20:01 PM