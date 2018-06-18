إليسا للمنتخب التونسي: "اللعب مع إنجلترا ليس سهلا ولكنكم أبطال"
الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:52 م
شيماء عطية
حرصت المطربة اللبنانية اليسا على دعم المنتخب التونسي لكرة القدم قبل لقاءه مع منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا.
وغردت "إليسا" عبر "تويتر": "شجعنا السعودية ومصر والمغرب واليوم حان الوقت لتشجيع تونس في مباراتهم الأولى في كأس العالم. بالتوفيق. اللعب مع إنجلترا ليس سهلا ولكنكم أبطال".
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