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إليسا للمنتخب التونسي: "اللعب مع إنجلترا ليس سهلا ولكنكم أبطال"

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:52 م
إليسا للمنتخب التونسي: اللعب مع إنجلترا ليس سهلا ولكنكم أبطال
إليسا
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شيماء عطية
 
حرصت المطربة اللبنانية اليسا على دعم المنتخب التونسي لكرة القدم قبل لقاءه مع منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا.

وغردت "إليسا" عبر "تويتر": "شجعنا السعودية ومصر والمغرب واليوم حان الوقت لتشجيع تونس في مباراتهم الأولى في كأس العالم. بالتوفيق. اللعب مع إنجلترا ليس سهلا ولكنكم أبطال".

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