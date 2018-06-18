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إبراهيم فايق ينتقد تواجد الإعلاميين والفنانين في فندق المنتخب

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:48 م
إبراهيم فايق ينتقد تواجد الإعلاميين والفنانين في فندق المنتخب
إبراهيم فايق
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شيماء عطية
 
انتقد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق وجود بعثة الفنانين والإعلاميين المساندة لمنتخب مصر في روسيا في نفس فندق الفريق ما يسبب حالة من التشتت للاعبين.

وغرد "فايق" عبر "تويتر": "‏اللي سامعه من زمايلنا الصحفيين في روسيا.. إن معسكر المنتخب قلب هرجلة ونجوم وفنانين وإعلاميين وهيصه مش مفهومة.. من فضلكم سيطروا على المعسكر.. هدوء وتركيز إحنا مكسبناش روسيا ومعلمناش حاجة وبلاش تشتيت في اللاعيبة".
إبراهيم فايق ينتقد تواجد الإعلاميين والفنانين في فندق المنتخب
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