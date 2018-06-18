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بلجيكا وبنما أعنف مباراة في كأس العالم منذ 2010.. ورقم جديد لـ"هازارد"

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:48 م
بلجيكا وبنما أعنف مباراة في كأس العالم منذ 2010.. ورقم جديد لـهازارد
لوكاكو
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أحمد عصام
 

نجح منتخب بلجيكا، في تحقيق الانتصار بمباراته الأولي بكأس العالم أمام منتخب بنما، بثلاثية نظيفة أحرز منها لوكاكو هدفين، وميرتينز هدف وحيد.

 

وأصبحت مباراة بلجيكا وبنما هي الأعنف في كأس العالم، حيث تم إشهار 8 بطاقات صفراء بواقع 3 إنذارات للفائز و5 للمهزوم.

 

 

وتعد  المباراة الأكثر إشهارا للإنذارات في كأس العالم منذ نهائي 2010 بين إسبانيا وهولندا، والتي اشهرت خلالها 12 بطاقة صفراء، منها 5 للاعبي إسبانيا، و7 بطاقات للاعبي هولندا.

 

 

وسجل البلجيكي إيدن هازارد رقمًا قياسيًا بعد صناعته لهدف لمنتخبه أمام منتخب بنما، ضمن منافسات الجولة الأولي من مونديال روسيا 2018.

 

واشترك هازارد بـ16 هدفًا في مبارياته الـ15 الأخيرة مع منتخب بلجيكا، حيث سجل 8 أهداف وصنع 8 أخري لزملائه بالفريق.

 

 

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