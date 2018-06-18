بث مباشر مباراة تونس وانجلترا اليوم الإثنين 18-6-2018 كأس العالم 2018 .. مشاهدة مباراة تونس وانجلترا | لايف | بث حي

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معلومات عن مشاهدة تونس وانجلترا مباشر اليوم تونس Vs إنجلترا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : ملعب فولغوغراد، المعلقين : رؤوف خليف من الملعب (بي إن ماكس 1) + عصام الشوالي (بي إن ماكس 2) + يوسف سيف (بي إن 4K) .



موعد مباراة تونس وانجلترا اليوم ومشاهدة مباراة تونس وانجلترا؟





9:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 8:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 9:00 مساءاً بتوقيت العراق . 8:00 مساءاً بتوقيت السودان . 9:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 7:00 مساءاً بتوقيت تونس . 7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 9:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 9:00 مساءاً بتوقيت قطر. 6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





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