إيطاليا.. اعتقال 104 أشخاص بتهمة الانتماء للمافيا

اعتقلت السلطات الإيطالية الاثنين 104 أشخاص بتهمة الانتماء إلى المافيا التي تنشط في مدينة باري جنوبي البلد الأوروبي، بفضل تحقيق كشف تغلغلهم في الاقتصاد المحلي وقدراتهما التسليحية.





واستهدفت العملية التي انطلقت تحت مسمى "باندورا" القوة التنظيمية لعائلتي مافيا "ميركانتي ديوميدي" و"كابرياتي" وأنشطتهما الإجرامية، بحسب بيان صادر عن الشرطة. حسب صحيفة "سبق"





وأفادت وكالة الأنباء "إفي" أن المعتقلين يواجهون اتهامات مثل التورط في نشاط المافيا، والشروع في جرائم قتل، واختطاف، وحيازة أسلحة دون تصريح.



