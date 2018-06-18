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الزمالك يستفسر عن طريقة لعب خالد جلال في الموسم الجديد

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:38 م
الزمالك يستفسر عن طريقة لعب خالد جلال في الموسم الجديد
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هاني عصام
 


استفسر مسئولو نادي الزمالك من خالد جلال المدير الفني للفريق خلال الأيام الماضية عن طريقة لعبه مع الفريق خلال الموسم القادم.


وأوضح جلال لإدارة الزمالك أنه ينوي اللعب بطريقة 4-2-3-1.


وهو ما دفع مسئولو الزمالك للتراجع عن وجود عدد كبير من لاعبي الوسط المدافعين والإتجاه لرحيل معروف يوسف إلى جانب أحمد توفيق أو روقة والإكتفاء بباقي اللاعبين في صفوف الفريق.


كما فضل مسئولو الزمالك وجود 3 مهاجمين صرحاء فقط في ظل الإعتماد على لاعب واحد فقط وهم مصطفى محمد وكاسونجو إلى جانب مهاجم إفريقي جديد

 

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