ناشئات اليد يعسكرن استعدادا لدورة الألعاب الإفريقية





يدخل منتخب الناشئات لكرة اليد مواليد ٢٠٠٠ معسكرا بداية من اليوم الاثنين بنادي طلائع الجيش، ويستمر المعسكر إلى بعد غد الأربعاء، وذلك ضمن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٩ يوليو المقبل، وكذلك استعدادا للمشاركة في كأس العالم للناشئات خلال الفترة من ٦ إلى ٢٠ أغسطس.

تضم قائمة المنتخب ٢٣ لاعبة هن:

ندى ممدوح، سميرة رفعت، ياسمين عماد، فاطيما خالد، سلمى عبد الرازق، رنا راضي، فريدة هاني، سما عامر، ميرنا شحاتة، حبيبة جودة، سهيلة خالد، بسمة مدحت، نورهان علي، الاء عبد الحميد، آية طارق، فرح الشاذلي، شهد الشواربي، ليلى هيثم، آلاء اسلام، يارا ابو الدهب، لارا اسامة، ساندي قاسم، هلا ربيع.

ويضم الجهاز الفني: أشرف صالح مديرا فنيا، وخالد عبد الفتاح مدرب مساعد، وإيمان مرجان المدير الإداري، ونيفين سعيد إداري، وزينب باشا أخصائي العلاج الطبيعي.