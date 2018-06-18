موعد انضمام أحداد إلى الزمالك





أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك بأن المغربي حميد أحداد سيصل إلى القاهرة مطلع الأسبوع القادم للإنتظام بشكل رسمي في فترة الإعداد مع الفريق.





وأوضح المصدر بأن اللاعب سيحصل على مبلغ 300 ألف دولار كراتب سنوي له مع الفريق.





وأشار إلى أن حداد وناديه الدفاع الجديدي سيوقعا على العقود خلال الساعات القليلة القادمة.





ونجح الزمالك في تخفيض المقابل المادي بعدما طلب النادي المغربي مليون ونصف مليون دولار لكن الزمالك قام بتخفيض المبلغ إلى مليون و400 ألف دولار.