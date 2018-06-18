تشيرتشوف قبل مواجهة مصر: سننجز المهمة وأرى روسيا في دور الـ16





يعتقد ستانيسلاف تشيرتشوف المدير الفني لروسيا بأن فريقه يستطيع أن يوقف المهاجم المصري محمد صلاح الذي يستعد لأول مباراة له في كأس العالم عندما يلتقي الفريقان غدًا الثلاثاء. وتواجه روسيا اختبارا أكثر صرامة بعد انتصارها الكاسح على السعودية بخماسية نظيفة في أول مبارياتها في البطولة. وقدم صلاح موسم مثير في ليفربول ولكنه عانى من إصابة في أربطة الكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أبعده عن الملاعب حتى الآن.





وقال تشيرتشوف في تصريحات نقلها موقع ماركا الإسباني : " لقد كان صلاح بديلاً غير مستخدم في أمام أوروجواي، لقد فهمنا خطورة صلاح ونحن ندرس كل فريق وكل فريق لديه لاعبين عليك أن توليه اهتماماً خاصاً.





وأضاف : " مصر فريق متوازن، صلاح هو أفضل لاعب لكننا لا نلعب ضد لاعب واحد وعلينا أن نأخذ في الاعتبار جميع اللاعبين ونعرف كيف نفعل ذلك وغدا سترونه".





وعن تعمد راموس إصابة صلاح في الشوط الأول من نهائي دوري الأبطال الشهر الماضي، والذي فازت به العملاق الإسباني 3-1، قال تشيرتشوف : "أعتقد أن راموس لم يفعل ذلك عن قصد، إنها رياضة اتصال، أفهم أن لا أحد يصيب الناس".





وتابع : "الفوز لصالح روسيا، يمكن أن أراها في مكانها في دور الـ16، وهذا يتوقف على النتيجة بين أوروجواي والمملكة السعودية يوم الأربعاء".





واختتم تشيرتشوف تصريحاته قائلاً : " قبل المباراة سنرى ما إذا كان مو صلاح جاهزا، فقط مدربه وهو نفسه يعرف ذلك ولكن لدينا مهمة خاصة بنا، سننجز المهمة".