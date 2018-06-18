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مقتل قيادي حوثي إثر اشتباكات مع القوات اليمنية المشتركة بالحديدة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 06:10 م
مقتل قيادي حوثي إثر اشتباكات مع القوات اليمنية المشتركة بالحديدة
أرشيفية
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الفجر
 
قتلت القوات المشتركة العميد علي إبراهيم المتوكل، في محيط مطار محافظة الحديدة غربي اليمن، وهو من أبرز القياديين الحوثيين الذين بايعوا الحرس الثوري، ودرسوا في إيران منذ عشر سنوات.

وبحسب مصادر محلية، فإن "المتوكل" كان أحد قيادات كتائب الموت في المليشيا الحوثية.

وقتل العشرات من مسلحي وقيادات المليشيا في الساحل منذ بدء العمليات العسكرية مطلع الشهر الماضي من بينهم يحيى علي يحيى حادر، وعيضة علي عيضة العويري.

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