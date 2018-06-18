البنتاجون يعترف بنقاط ضعف الجيش الأمريكي

أعلن ممثل البنتاجون أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك الآن الحماية اللازمة ضد الصواريخ الخصوم البالستية العابرة للقارات.





ووصف رئيس القيادة الاستراتيجية في البنتاجون الجنرال جون هايتن نقطة ضعف الجيش الأمريكي، قائلا إن أمريكا بحاجة إلى تطوير أنظمة الدفاع الصاروخية ضد الصواريخ الروسية والصينية قبل إطلاقها، كما نقل موقع "زفيزدا".





وبحسب هايتن فإن الولايات المتحدة لا تملك الآن الحماية اللازمة ضد الصواريخ البالستية، العابرة للقارات المملوكة من قبل خصوم محتملين، كما نقلت صحيفة "The National Interest".





وأكد الجنرال أنه لدى الخصوم القدرة على اختراع مثل هذه الأسلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار نقاط الضعف في التسلح لدى الولايات المتحدة.





وتابع هايتن: "عدد الصواريخ ومداها المجدي يستمر في النمو، لأن كل الدول الكبيرة تستحوذ على عدد كبير من الصواريخ وتعمل على تطويرها وزيادة قدرتها الفنية لمواجهة نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي".





وأضاف الجنرال أنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لم يكن لدى أمريكا من ينافسها، أما الآن فقد ازدادت قدرات الخصوم.



