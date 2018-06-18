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"الحسني": كان يوجد إهمالًا في الثروة السمكية.. وانطلقت التنمية الحقيقية منذ تولي "السيسي"

الإثنين 18/يونيو/2018 - 06:15 م
الحسني: كان يوجد إهمالًا في الثروة السمكية.. وانطلقت التنمية الحقيقية منذ تولي السيسي
صورة أرشيفية
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أمنية فوزي
 
أوضح الدكتور خالد الحسني، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن إجمالي الإنتاج السمكي في 2017 كان مليون و819 ألف طن، وأن الإنتاج في بداية فترة تولي الرئيس كان مليون و517 ألف طن.

وأشار "الحسني"، خلال حواره مع قناة "النيل" اليوم الإثنين، إلى أنه يوجد خطط لـ300 ألف طن الذي تم إضافتهم منذ تولي الرئيس الحكم، لافتًا إلى أنه كان يوجد إهمال في الثروة السمكية، ولكن انطلقت التنمية الحقيقية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم.

وأضاف أنه تم عمل تنمية حقيقية في كافة البحيرات، وتم إيجاد أماكن للمحميات، وتم إيجاد حلول للصرف الصحي، موضحًا أن كل هذه الخطط مع وجود فكر جديد أدى إلى زيادة الإنتاج السمكي.
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