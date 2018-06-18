أردوغان: وحدات حماية الشعب بدأت الانسحاب من منبج السورية إلى شرقي الفرات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وحدات حماية الشعب بدأت الانسحاب من منبج إلى شرقي الفرات.





كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن وحدات حماية الشعب الكردية بدأت الانسحاب من مدينة منبج السورية.





وقال أردوغان في مؤتمر جماهيري بأوردو شمالي تركيا، اليوم الاثنين "وحدات حماية الشعب بدأت الانسحاب إلى شرقي الفرات، وفقا للاتفاق التي توصلنا إليه مع أمريكا".





وأضاف أردوغان "نطبق الاتفاقية التي توصلنا إليها مع أمريكا على مراحل، وقواتنا بدأت حاليا بمهام الدورية في أطراف منبج".





متابعا "سنطهر المنطقة من الإرهابيين"، على حد قوله.





وأكد الرئيس التركي "نواصل عزمنا على مكافحة الإرهاب في إدلب، وتل رفعت أيضا".



