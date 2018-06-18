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رئيس اتحاد الجودو يستقبل نظيره السعودي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 06:07 م
رئيس اتحاد الجودو يستقبل نظيره السعودي
الزهوي
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مها الصباحي
 

استقبل المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو نظيره السعودي العميد ركن خالد العريني والعميد ركن ناصر الغنام الأمين العام في مقر الاتحاد بمدينة نصر

 

تأتى الزيارة فى اطار العلاقات الاخويه بين الاتحادين المصري السعودى للجودو لبحث سبل التعاون المشترك بينهما خلال الفترة المقبلة .

 

واتفقا الطرفان خلال الزيارة على إقامة بطولات مشتركة فى مختلف المراحل السنية والفتيات بهدف رفع المستوى الفنى والبدنى للاعبين المصريين والسعوديين بعد أن بدأ الاتحاد السعودى فى تكوين فريق للفتيات ، وكذلك تنظيم معسكرات مشركة للإستعداد للبطولات الأفريقية والآسيوية والدولية التى يخوضها الجانبين .

ومن المنتظر أن يعود الوفد السعودى إلى بلاده يوم الخميس المقبل على الطائرة الخاصة التى حضر بها الوفد إلى القاهرة أمس الأحد .

المزيد عن: السعودية الزهوي اخبار الرياضة اليوم اتحاد الجودو
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