تعرف على تفاصيل حفلات عمرو دياب.. بموسم الصيف

يستعد الهضبة لإحياء عدة حفلات بموسم الصيف فلتكن أولهم حفل مارينا والتي تكون موعدها يوم 4 أو 11 أغسطس وسيحدد الموعد النهائي وفقا لمصير منتخب مصر في مباريات كأس العالم.





وحتي الآن لم يقرر دياب، علي أن تكون حفل"مارينا" هي حفل طرح الألبوم، أم لا، وفي حال عدم قدرته علي طرح الألبوم قبل حفل مارينا، ليحتفل بإطلاقه مع جمهوره في الحفل سيغني دياب، عدة أغاني من الألبوم الجديد.





ويحيي دياب، بعد حفل مارينا حفل غنائي بمراسي، ولكن حتي الأن لم يمضي دياب، العقد مع إدارة القرية، ثم حفل أخر بقرية "سيتي ستارز" بالساحل.





وإنتهي عمرو، من تسجيل معظم مزيكا الألبوم الجديد حيث استقر علي أكثر من تسع أغاني من الألبوم، وفور عودته من روسيا نهاية الأسبوع الحالي سيبدأ في التسجيل.





ويخضع دياب، الأيام المقبلة الي جلسة التصوير الخاصة بدعاية الألبوم، استعدادا لطرح البوستر الرسمي للألبوم خلال أسبوعين أو أكثرمن الأن.





و يبدأ الهضبة في دعايا الألبوم الجديد فور خروج مصر من كأس العالم مع إحدي شركات المحمول، وإحدي شركات المياه الغازية المتعاقد معهم.





جدير بالذكر أن الهضبة تعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم نادر حمدي، طارق مدكور، حميد الشاعري، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي أل الشيخ، أحمد المالكي، عمرو مصطفي، محمد يحيي، محمد رحيم، وليد سعد، خالد عز.