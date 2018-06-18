المقاومة الإيرانية تطالب بإطلاق سراح الناشطة ستودة





طالبت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة المرأة، بإطلاق سراح نسرین ستودة، المعتقلة في سجون الملالي، دون قيد أو شرط.





وقالت المقاومة في بيان “اعتقلت عناصر مخابرات النظام الإيراني يوم الأربعاء 14 يونيو المحامية والناشطة لحقوق الإنسان السيدة نسرين ستوده في منزلها بطهران ونقلتها إلى النيابة العامة في سجن ايفين.





سبق وأن حبست السيدة ستوده في سجن ايفين خلال عام 2010 حتى 2013 بسبب توكيل السجناء السياسيين ووجهت التهمة لها بـ"الإقدام على الأمن الوطني" وحرمت من التوكيل لمدة ثلاث سنوات. كما اعتقلت مرة أخرى بسبب احتجاجها على رش الأسيد على الشابات.





وأضافت "أن لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إذ تعرب عن استنكارها لهذا الإجراء القمعي، تدعو عموم المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إدانة الاعتقالات التعسفية من قبل النظام الإيراني وتطالب باتخاذ عمل فوري لإطلاق سراح السيدة ستودة دون قيد أو شرط".



