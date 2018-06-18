لوكاكو: هدفي أفضل لاعب في تاريخ بلجيكا رغم أنف الفاشلين

رد لوكاكو نجم منتخب بلجيكا على منتقديه الذين لا تعجبهم طريقة لعبه مؤكدًا أن هدفه أن يكون أفضل لاعب في تاريخ بلجيكا.

وقال لوكاكو في تصريحات صحفية :"إن كانت طريقة لعبي لم تعجب أحد فلا مشكلة ولكنني ولدت هنا في بلجيكا وهدفي أن أكون أفضل لاعب بتاريخ بلجيكا، ليس لاعب جيد ولاعب مميز بل الأفضل".

وأضاف :"بعض الناس في بلجيكا يتمنون لي الفشل وكانوا يضحكون على الانتقادات التي توجه لي".