لوكاكو: هدفي أفضل لاعب في تاريخ بلجيكا رغم أنف الفاشلين
الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:58 م
ريهام عبد المحسن
رد لوكاكو نجم منتخب بلجيكا على منتقديه الذين لا تعجبهم طريقة لعبه مؤكدًا أن هدفه أن يكون أفضل لاعب في تاريخ بلجيكا.
وقال لوكاكو في تصريحات صحفية :"إن كانت
طريقة لعبي لم تعجب أحد فلا مشكلة ولكنني ولدت هنا في بلجيكا وهدفي أن أكون أفضل لاعب
بتاريخ بلجيكا، ليس لاعب جيد ولاعب مميز بل الأفضل".
وأضاف :"بعض الناس في بلجيكا يتمنون لي
الفشل وكانوا يضحكون على الانتقادات التي توجه لي".
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