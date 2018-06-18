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لوكاكو: هدفي أفضل لاعب في تاريخ بلجيكا رغم أنف الفاشلين

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:58 م
لوكاكو: هدفي أفضل لاعب في تاريخ بلجيكا رغم أنف الفاشلين
لوكاكو
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ريهام عبد المحسن
 

رد لوكاكو نجم منتخب بلجيكا على منتقديه الذين لا تعجبهم طريقة لعبه مؤكدًا أن هدفه أن يكون أفضل لاعب في تاريخ بلجيكا.

 

وقال لوكاكو في تصريحات صحفية :"إن كانت طريقة لعبي لم تعجب أحد فلا مشكلة ولكنني ولدت هنا في بلجيكا وهدفي أن أكون أفضل لاعب بتاريخ بلجيكا، ليس لاعب جيد ولاعب مميز بل الأفضل".

 

وأضاف :"بعض الناس في بلجيكا يتمنون لي الفشل وكانوا يضحكون على الانتقادات التي توجه لي".

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