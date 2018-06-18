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البنوك تعاود العمل غدًا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:59 م
البنوك تعاود العمل غدًا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر
البنك المركزى- أرشيفية
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الفجر الاقتصادى
 
تعاود البنوك، غدا الثلاثاء، إلى عملها في أول أيام العمل الرسمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد إجازة استمرت 4 أيام. 

وكان البنك المركزي قرر الأسبوع الماضي، تعطيل العمل في البنوك العاملة في مصر يومي أمس الأحد واليوم الإثنين بمناسبة عيد الفطر المبارك على أن تعاود استئناف العمل صباح غدٍ الثلاثاء.

ويحصل العاملون في البنوك على إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وعملت البنوك خلال إجازة العيد على تغذية ماكينات الصراف الآلي بهدف إتاحة خدمة السحب والإيداع لعملائهم على مدار 24 ساعة، ومراقبة استمرار عمل الماكينات تجنبا لخروج بعضها من الخدمة بشكل مفاجئ.
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