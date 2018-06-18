"الشعراوي" يشكل لجنة لمتابعة محطات وقود الدقهلية

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، أنه أصدر القرار رقم 357 لسنه 2018 بتشكيل غرفة عمليات بالمحافظة برئاسة اللواء فايز شلتوت لمتابعة ومراقبة محطات تموين السيارات بالوقود وبيان مدى توافر الوقود بجميع المحطات على الطرق بالمراكز والمدن والأحياء.



وأكد المحافظ، على الالتزام التام من قبل اصحاب المحطات بالأسعار المقررة، مضيفًا أن من مهام اللجنة ايضا متابعه ومراقبة محطات تعبئه الغاز السائل، والمستودعات لضمان توافر انبوبة البوتاجاز بالسعر الرسمي، ومراقبة تطبيق تعريفة الركوب للتاكسي والسرفيس وجميع خطوط السيارات بنطاق المحافظة.



وشدد "الشعراوى" على التنسيق مع جميع المحافظات التي لها خطوط مع الدقهلية للتأكد من التزام السيارات على تلك الخطوط وكذلك السرفيس والتاكسي بالتعريفة المقررة، مشددًا علي كافه الاجهزة المختصة باتخاذ كافه الاجراءات القانونية والإدارية حيال ايه مخالفات تنفيذا للقانون وتأكيدا لهيبه الدولة.



وأوضح الشعراوي، أن اللجنة تضم في عضويتها مندوبين من مديريه أمن الدقهلية، مندوب قوات تامين القوات المسلحة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، مدير مديريه التموين، مدير الادارة العامة للمرور، رئيس مباحث المرور، رئيس مباحث التموين، مدير عام الشئون القانونية، مدير عام المتابعة، مدير غرفه عمليات المحافظة، رئيس شعبه الوقود بالغرفة التجارية، مدير عام المواقف، نقيب السائقين بالدقهلية.



