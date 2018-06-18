"فرانكلين تمبلتون" العالمية تحصل على رخصة من سوق الأسهم السعودية





حصلت صناديق استثمارية تابعة لشركة "فرانكلين تمبلتون" العالمية المتخصصة بإدارة الاستثمارات، على تصنيف "المستثمرين الأجانب المؤهلين" (QFI) ليتيح لها الاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.





وقال سانديب سينج المدير الإقليمي بالشركة ورئيس الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الشركة، إن تاريخ فرانكلين تمبلتون الممتد لنحو 20 عامًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يدعم التزام الشركة بتنمية وتوسيع أعمالها تزامنًا مع نمو وتطور أسواق المنطقة.





وأضاف سينج أن "المملكة ذات تجربة استثمارية مثيرة للاهتمام، ونسعى لنكون جزءًا من توجهها الطموح للارتقاء بأسواق المال، بدراسة الفرص المتاحة لتعزيز استثماراتنا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي سجلت نموًّا بواقع 32% في عام 2017، ووصل حجم أصولها إلى أكثر من مليارَيْ دولار. ونركز على السوق السعودي كأهم الأسواق الاستراتيجية".





وأشاد باسل خاتون مدير استثمارات الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق المبتدئة بشركة فرانكلين تمبلتون، بجملة الإصلاحات بالمملكة، التي شملت برامج لتحسين الأداء المالي، وخططًا تطمح إلى تقليل الاعتماد على موارد النفط، مؤكدًا دور تلك الإجراءات في تعزيز مكانة المملكة وترسيخ أسس أكثر استدامة للدفع بعجلة الاقتصاد مستقبلًا.





وتابع أن الإصلاحات بسوق المال السعودية ساهمت في تحسين تصنيف السوق، بحسب أبرز المؤشرات العالمية، بالتوازي مع الإصلاحات الاجتماعية ذات الآثار الإيجابية على بيئة عمل ونشاط الشركات، وخطط المملكة التي تطمح إلى توفير مزيد من الفرص الاستثمارية.





إلى ذلك شهدت السوق السعودية تدفقات أجنبية قدرها نحو 3 مليارات دولار منذ مطلع العام الجاري 2018، ساهمت في رفع إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في "تداول" إلى نحو 9 مليارات دولار.





ويحقق إدراج سوق المملكة في مؤشر "إم إس سي آي" تدفقات أجنبية متوقعة بمعدل 35 مليار دولار. وقد يدخل السوق ما يقرب من 50 مليار دولار إضافية من الاستثمارات الأجنبية مع الاكتتاب العام المرتقب لشركة أرامكو.



