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بعد نجاح حفلها في لبنان ثان أيام العيد.. رويدا عطية تتجه إلى المغرب (صور)

الإثنين 18/يونيو/2018 - 06:01 م
بعد نجاح حفلها في لبنان ثان أيام العيد.. رويدا عطية تتجه إلى المغرب (صور)
رويدا عطية
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أحمد رمضان متولي
 

أحييت النجمة رويدا عطية، حفلا ناجحا ثاني أيام عيد الفطر المبارك في أحد المطاعم الشهيرة بجنوب لبنان، حيث تجاوز الحضور أكثر من ٤٠٠ شخص، بعد أن أعلن القائمون عن الحفل نفاذ التذاكر قبل يومين من تاريخ الحفل.

 

وتتحضر "رويدا" للسفر لإحياء حفلها في الموازين-المغرب والذي يعتبر اكبر وأضخم مهرجانات في الوطن العربي.

 

على صعيد آخر، ما تزال أغنية "الله مع قلبي" والتي أصدرتها "رويدا" مؤخرًا تلاقى أصداء جيده، وهي من كلمات فراس جبران والحان وتوزيع حسام الصعبي، وإشراف سمير المولى.

 

بعد نجاح حفلها في لبنان ثان أيام العيد.. رويدا عطية تتجه إلى المغرب (صور)
بعد نجاح حفلها في لبنان ثان أيام العيد.. رويدا عطية تتجه إلى المغرب (صور)
بعد نجاح حفلها في لبنان ثان أيام العيد.. رويدا عطية تتجه إلى المغرب (صور)
بعد نجاح حفلها في لبنان ثان أيام العيد.. رويدا عطية تتجه إلى المغرب (صور)
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