سبورتنج كاسل يبدأ الإعداد للقسم الثالث





بدأ فريق سبورتنج كاسل فترة الإعداد اليوم الإثنين علي ملعب الرجدية استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث بمشاركة جميع اللاعبين.

وشهد التدريب الأول مشاركة معظم اللاعبين، حيث تم الإبقاء علي القوام الرئيسي للفريق بينما تم الإستغناء عن 3 لاعيبين فقط، وضم 6 صفقات جديدة بالميركاتو الصيفي.

ويضم الجهاز الفني لكاسل كلاً من محمد حسنين "إينو" مدير فني، وعمرو ياسر محلل الأداء، ومحمد السيد مخطط الأحمال، ودكتور عبدالحي طبيب الفريق، أمين دربالة مدرب الحراس، محمود عمر المدير الإداري، ,محمد وهبة مدير الكرة

يذكر أن سبورتنج كاسل صعد حديثا لدوري القسم الثالث لأول مرة في تاريخه، بعد حصوله علي المركز الأول في دورة الترقي من القسم الرابع بالغربية الي دوري القسم الثالث.