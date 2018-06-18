"اتصال هاتفي" يعيد التذكير بـ"شراكة الشر" الإيرانية القطرية





أكد اتصال هاتفي أجراه الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأمير قطر تميم بن حمد، اليوم الاثنين، الشراكة بين طهران والدوحة في المخططات التي تستهدف المنطقة العربية، وسط تأكيدات من تميم بأنه يقف شخصيًّا وراء تعزيز علاقات إمارته مع إيران.





وقال الموقع الإعلامي للرئاسة الإيرانية، إن الاتصال استعراض أحوال المنطقة العربية تفصيلًا، وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أنه "تم لتبادل التهنئة بعيد الفطر"، فيما برهن الاتصال على تخبط السياسة الإيرانية الداعمة للميليشيات الحوثية في اليمن بعد انكسارها في معركة تحرير ميناء ومطار الحديدة.





وقال الرئيس الإيراني في هذا الشأن: "أزمة اليمن لا يمكن أن تحل عسكريًّا"، وأنه "على الجميع تقوية المبادرات السياسية، للمساعدة على إرساء الأمن والاستقرار"، رغم أن طهران تعمدت تعطيل وعرقلة كل الحلول السياسية المطروحة دوليًّا، وإقليميًّا.





وتجاهل روحاني دور طهران المعلن في دعم الميليشيات الحوثية الانقلابية، التي تتكبد الآن خسائر فادحة في صفوف قواتها بمعركة الحديدة وسط تقدم ملحوظ للجيش اليمني (المدعوم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن).



