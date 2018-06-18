سعر الدولار اليوم الإثنين 18-6-2018 في البنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين 18-6-2018، مسجلاً 17.78 جنيها للشراء، 17.91 جنيها.





وتشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة في غالبية البنوك العاملة في السوق المصري.



