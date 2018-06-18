محافظ الإسكندرية يوجه بتواجد أتوبيسات النقل العام في الأماكن المزدحمة

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رئيس هيئة النقل العام والركاب بالإسكندرية بالدفع بمزيد من الأتوبيسات إلى الأماكن المزدحمة لنقل الركاب وخاصة إلى الأماكن المتطرفة والبعيدة، والتدخل الفوري والسريع في حالة التبليغ عن وجود أي تكدس أو زحام في أي منطقة على مستوى أحياء المحافظة.



وأوضح سلطان أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية وغرفة عمليات المرور منعقدة على مدار اليوم، للمتابعة والتأكد من إلتزام الجميع بالأسعار الجديدة للمحروقات وتنسيق ضبط حركة مواقف السيارات، وضبط موقف تعديل أسعار المحروقات ومراقبة محطات الوقود واسعار الركوب، للتأكد من إلتزام الجميع بالأسعار المحددة، ومتابعة الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي مشاكل طارئة.





وأكد المحافظ في بيان إعلامي اليوم الأثنين أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وابتزاز المواطنين مع اتخاذ الإجراءات الفورية والعقاب الرادع ضد السائقين المخالفين، وأشار إلى أنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة على السائقين المخالفين، مع سحب رخصتهم وإيقافهم عن العمل وسحب رخصة السيارة.