"الإسكان": قدمنا 33 ألف منحة أرض للمواطنين خلال 6 أشهر





تواصل وزارة الإسكان، من خلال برنامج "سكني" تسليم منح الأراضي السكنية في عدد من المحافظات والمراكز، فيما تم الإعلان خلال الدفعات الستة الماضية من "سكني" للعام الجاري 2018 عن 33.137 منحة أرض شملت جميع المناطق، واستفادت منها مختلف الفئات وذلك وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، تمثّل 26% من أجمالي الخيارات السكنية والتمويلية التي يوفّرها البرنامج للمستفيدين شهرياً.





ويستهدف برنامج "سكني" في مرحلته الثانية للعام الجاري 2018 تخصيص 75 ألف أرض مجانية تشمل جميع مناطق المملكة بمختلف محافظاتها ومراكزها، حيث ينتظر خلال الدفعات الشهرية المقبلة استكمال تخصيص 41.863 منحة، في حين يتزامن مع ذلك عمليات معاينة المستفيدين للأراضي تمهيداً لتسليمها لهم، بعد أن تم خلال الفترة الماضية تسليم الآلاف منها.





وحازت منطقة مكة المكرمة على العدد الأكبر من الأراضي ضمن برنامج "سكني" للعام الجاري بعدد 6.673 أرض وبنسبة 20%، تليها منطقة عسير بعدد 5.381 أرض وبنسبة 16%، ثم المنطقة الشرقية بأجمالي 3.911 أرض وبنسبة 12%، ومنطقة جازان بعدد 3.800 أرض وبنسبة 11%.





يذكر أن الدفعة السادسة من برنامج "سكني"، والتي تم الإعلان عنها بالأمس، شملت 7.319 منحة أرض، موزعة على مختلف المناطق، فيما جاء مخطط “سحبان” في محايل عسير كأكبر مخططات المنح لهذه الدفعة بنسبة بلغت 26%، يليه مخطط “العاقول” في المدينة المنورة بنسبة 16%، ومخطط “العوشزية” بنسبة 10%.



