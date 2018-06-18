عاجل.. توقيف منفذ عملية الدهس وسط موسكو

أعلنت المحكمة عن توقيف سائق سيارة الأجرة الذي صدم المارة في وسط موسكو.





أوقفت محكمة تاغانسكي في موسكو، اليوم الاثنين، لمدة شهرين سائق سيارة الأجرة الذي صدم المارة على رصيف في وسط العاصمة الروسية. وذلك حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة.





وقالت القاضية ناتاليا لارينا: "جرى تأييد الطلب الذي قدمه التحقيق لإصدار عقوبة ضد تشينغيز أناربيك أوولو، كإجراء وقائي في شكل سجن لمدة شهرين حتى 16 أغسطس".





وأصيب ثمانية أشخاص بجروح، يوم السبت 16 يونيو، نتيجة لدهس سيارة أجرة لعدد من الأشخاص وسط العاصمة الروسية موسكو، وتم اعتقال السائق.





وجاء في بيان لوزارة الداخلية الروسية "قام أحد سائقي سيارات الأجرة، عند شارع إليانكا وسط موسكو، بالخروج إلى ممر المشاة ودهس عدد من الأشخاص. ووفقا للبيانات الأولية، فقد طلب 8 أشخاص المساعدة الطبية".





وأضاف البيان أن السبب المبدئي للحادث هو أن السائق فقد السيطرة على السيارة، حيث تم اعتقاله واقتيد إلى قسم الشرطة، وجاري التحقق في الحادثة.



