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آبل تمنع مطوري تطبيقاتها من بيع ومشاركة بيانات المستخدمين

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:36 م
آبل تمنع مطوري تطبيقاتها من بيع ومشاركة بيانات المستخدمين
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غيرت شركة آبل سياسة الاستخدام الخاصة بأجهزتها وتطبيقاتها خلال الأيام السابقة، فبعد أن منعت مستخدمي أجهزتها من تعدين العملات الرقمية عليها، قامت الآن بحظر المطورين من مشاركة بيانات الاتصال الخاصة بالمستخدمين.

وبحسب سياسة الخصوصية الجديدة من آبل، فإن الشركة قامت بفرض الحظر على جميع مطوري تطبيقاتها على المنصات المختلفة من مشاركة أو بيع بيانات الاتصال الخاصة بمستخدميها إلى أي طرف خارجي.

وكما يظهر من سياسة آبل الجديدة، فإن المطورين لن يكونوا قادرين بعد الآن على حفظ بيانات الاتصال في قاعدة البيانات ولا حتى إضافتها ضمن حسابات المستخدمين، وهو ما يمنع أي مطور من الاحتفاظ بأي بيانات خاصة بالمستخدمين.

ويشار إلى أن المطورين كانوا يقومون بحفظ بيانات المستخدمين ومن ثم مشاركتها مع أطراف أخرى أو حتى بيعها لأخرين بدون علم المستخدمين، لكن يبدو أن آبل لا ترغب بأن تتعرض لفضيحة مشابهة لفضيحة فيسبوك وهو ما جعلها تغير سياستها.
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