بث حي HD يلا شوت بث مباشر | مباراة بلجيكا وبنما بث مباشر الاسطورة الان | رابط مشاهدة مباراة بلجيكا وبنما مباشر
الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:28 م
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موعد مباراة بلجيكا وبنما؟
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
معلومات عن مشاهدة بلجيكا وبنما مباشر اليوم بلجيكا Vs بنما، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1,2،الملعب : استاد فيشت الأوليمبي، المعلقين : أحمد الطيب (بي إن ماكس 1) + خليل البلوشي (بي إن ماكس 2) + نوفل باشي (بي إن 4K) .
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