بث حي HD يلا شوت بث مباشر | مباراة بلجيكا وبنما بث مباشر الاسطورة الان | رابط مشاهدة مباراة بلجيكا وبنما مباشر

6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:00 مساءاً بتوقيت العراق .

5:00 مساءاً بتوقيت السودان .

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

معلومات عن مشاهدة بلجيكا وبنما مباشر اليوم بلجيكا Vs بنما، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1,2،الملعب : استاد فيشت الأوليمبي، المعلقين : أحمد الطيب (بي إن ماكس 1) + خليل البلوشي (بي إن ماكس 2) + نوفل باشي (بي إن 4K) .





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