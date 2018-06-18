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انخفاض كبير فى معدلات الجريمة بألمانيا رغم مزاعم ترامب حول الهجرة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:36 م
انخفاض كبير فى معدلات الجريمة بألمانيا رغم مزاعم ترامب حول الهجرة
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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خاطر عبادة
 

اتهّم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم سياسة الهجرة فى ألمانيا بأنها السبب فى تغيير ثقافة الشعب بالقوة وارتفاع معدلات الجريمة، ورغم ذلك فإن تصريحاته لا تعكس الحقيقة.


ووفقاً لوكالة رويترز، أنّ معدّل الجريمة تراجع بشكل كبير فى ألمانيا، حيث ذكرت وزارة الداخلية الألمانية الشهر الماضى، أنّ إجمالى الجرائم فى ألمانيا بلغ 5,76 مليون عام 2017، وهو أقل عدد منذ عام 1992، ليسجل أدنى معدل للجريمة فى البلاد منذ أكثر من 30 عاماً.


 وتواجه إدارة ترامب انتقادات شديدة من نشطاء حقوقيين، وديمقراطيين وبعض أعضاء حزبه الجمهورى بفصل الأطفال عن آبائهم على الحدود الأمريكية المكسيكية، وهي سياسة تهدف إلى ردع الهجرة غير الشرعية.

 

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