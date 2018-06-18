بعد بيعه لشركة سعودية.. "الأسيوطي سبورت" يُغري نجوم مصر.. من سيضم؟

أنهى مسئولو الأسيوطي برئاسة محمود الأسيوطي الاتفاق بشكل رسمي مع شركة صلة السعودية لشراء النادي ويتبقى فقط نقطة هل سيكون للأسيوطي نسبة في الإدارة أم لا، كما تم الاتفاق على تغيير اسم النادي إلى "الأهرام سبورت" وتم إرسال طلب رسمي لاتحاد الكرة لتغيير اسم النادي للاسم الجديد.

ومنذ إتمام عملية البيع وهناك إغراءات لنجوم مصر لضمه لنادي الأسيوطي، في محاولة من الملاك الجدد لجمع أكبر عدد من اللاعبين من أجل المنافسة في البطولات التي سيشارك فيها الموسم المقبل.

مؤمن زكريا.. 15 مليون في الموسم

تلقى مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضا مغريا من نادي الاسيوطى الذي تشهد الايام المقبلة تحويله إلى نادي الأهرام سبورت بعد الاقتراب من إتمام صفقة شرائه لمستثمر سعودي.

الساعات الماضية شهدت تلقي لاعب الأهلي عرضا للانتقال إلي الاهرام سبورت مقابل 15 مليون جنيه في الموسم الواحد خاصة وأن حسام البدري المدير الفنى السابق للأهلي يبقى الاقرب لتولى القيادة الفنية لهذا الفريق.

مؤمن زكريا تحفظ على العرض وأكد لبعض المقربين منه أنه يبحث بالفعل عن المال وتأمين مستقبل أسرته ولكنه في الوقت نفسه لن يلعب في مصر سوى للأهلي وأنه يفضل الرحيل إلى الخليج لاستكمال رحلته الاحترافية حال تلقيه عرض مغري يدفع إدارة الأهلي للموافقة عليه خاصة وأنه عائد من تجربة احترافية في اهلي جدة السعودي.

عماد متعب.. عرض مالي مغري

ودخلت الإدارة الجديد لنادي الأسيوطي سبورت في مفاوضات مع عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وانتهى عقد عماد متعب مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الكروي الجاري وقضى أخر 6 شهور له في عقده بنادي التعاون السعودي على سبيل الإعارة، ورفض الأهلي تجديد عقده ليصبح اللاعب حرًا.

ومن المقرر أن يقوم متعب بإجراء مكالمات مع مسئولي النادي الأهلي قبل التوقيع لنادي الأسيوطي نظرًا لعدم رغبته في اللاعب لأي نادي داخل الدوري المصري إلا أن الأسيوطي تقدم بعرضًا مغريًا من الناحية المادية.

محمد مجدي أفشة

وقد دخل مسئولو النادى مع محمد مجدى أفشة صانع ألعاب فريق إنبى، وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبى أن مفاوضات الأسيوطى مع أفشة جاءت عن طريق أحد وكلاء اللاعبين وينتظر النادى البترولى العرض الرسمى للاعب لحسم إمكانية إتمام الصفقة من عدمه.

الأسيوطي وثلاثي المصري

كما دخل فريق الأسيوطى فى مفاوضات مع ثلاثى المصرى محمد حمدي وإسلام عيسى وأحمد شكري، ورغم أن محمد حمدى تلقى 3 عروض من الأهلى والزمالك والأسيوطى، إلا أن إدارة الفريق البورسعيدى قد وافقت على انتقال اللاعب لفريق الأسيوطى مقابل مليون و نصف دولار، بالإضافة إلى إسلام عيسى بنفس القيمة، أما أحمد شكري فتم عرض مبلغ 6 ملايين جنيه.