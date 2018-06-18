محافظ الإسماعيلية يؤكد الالتزام بالأسعار والتعريفة الجديدة



ويأتى هذا لمتابعة تطورات الأحداث ورودود الأفعال والآثار المترتبة بعد صدور القرار الوزارى بتحريك أسعار الوقود واقرار الأسعار الجديدة لأجرة نقل الركاب وإعلانها بمختلف وسائل الأعلام والتأكد من تعليق لافتات بجميع المواقف محددة لأسعار الأجرة الجديدة.



ومن خلال غرفة العمليات تم تواصل المحافظ مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديوكونفرانس لاستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات بالمحافظة.



حرص اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على استكمال أعمال المتابعة الدقيقة لجميع مواقف السيارات بنطاق المحافظة وتوابعها وكذا محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للاطمئنان على انتظام سير العمل بها والتأكد من الالتزام التام من الجميع بأسعار التعريفة الجديدة وعدم المغالاة أو أى شكل من أشكال استغلال المواطنين، بالإضافة للتأكد من عدم وجود أية مشكلات أو أزمات وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن.