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ميلانيا ترامب تنتقد سياسة زوجها الصارمة تجاه أبناء المهاجرين

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:32 م
ميلانيا ترامب تنتقد سياسة زوجها الصارمة تجاه أبناء المهاجرين
أرشيفية
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هديل هاشم
 
تعاطفت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس دونالد ترامب، مع الرافضين لسياسة فصل المهاجرين غير الشرعيين عن آبائهم.

وقالت "ميلانيا"، في بيان صادر عن مكتبها، إنها تكره أن ترى الأطفال ينفصلون عن عائلاتهم، معربة عن أملها في أن يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون من إصلاح قوانين الهجرة في البلاد.

وتأتي تصريحات زوجة الرئيس الأمريكي، عقب تصاعد الجدل حول سياسة ترامب الصارمة تجاه المهاجرين غير الشرعيين.

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