أمير الباحة يطلب تقريرًا طبيًا بشأن أسرة "حادث الجرين"





وجه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، بتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية للأسرة التي تعرضت لحادث مروري بطريق الحجرة – الجرين.





وأصدر أمير الباحة أوامره للمسؤولين بتقديم تقرير عن حالة المصابين، وما إذا كانت حالتهم تستدعي نقلهم للعلاج بأحد المستشفيات المتخصصة.





وشهد طريق الحجرة – الجرين بمنطقة الباحة، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين في حادث تصادم سيارة صغيرة بشاحنة.





وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد الزهراني، إن الهلال الأحمر تلقى بلاغًا عند الواحدة و35 دقيقة صباح اليوم، عن حادث تصادم سيارة صغيرة بشاحنة بجوار الخط بطريق الحجرة- الجرين، وتبين وجود عدة إصابات، حسب البلاغ الوارد للعمليات.





وأشار الزهراني، إلى أنه تم نقل إصابتين حالتهما خطيرة، وإصابة متوسطة عن طريق فرق الهلال الأحمر، وتم نقل إصابة خطيرة أخرى عن طريق إسعاف الصحة، بمتابعة من القائد الميداني سعد الزهراني.



