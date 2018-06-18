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محافظ القليوبية: توريد 104 الف طن قمح.. وغلق باب التوريد بالشون والهناجر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:26 م
محافظ القليوبية: توريد 104 الف طن قمح.. وغلق باب التوريد بالشون والهناجر
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، انه تم غلق عملية توريد الأقماح للصوامع ووالبناكر والهناجر الشون بنطاق دائرة المحافظة،مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 104الف طن تقريبا ولك طبقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال المحافظ إنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة قمحًا لكل قرية ومركز وربطها على الشون والصوامع والهناجر الجاهزة والمخصصة لإستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الإستيعابية لإحكام السيطرة والرقابة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين والصوامع والمطاحن والرقابة الإدارية.

موضحًا أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لإستقبال القمح لهذا العام 9 صوامع وشونة وهناجر مطورة حكومية سعتها التخزينية 167 الف طن تقريبا تكفي لإحتياجات المحافظة من القمح لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة 147 الف فدان تقريبا.


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