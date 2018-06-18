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مساعد الرئيس الفلسطيني ينتقد خطط الولايات المتحدة لجمع أموال لغزة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:26 م
مساعد الرئيس الفلسطيني ينتقد خطط الولايات المتحدة لجمع أموال لغزة
أرشيفية
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هديل هاشم
 
أدان مسؤول فلسطينى، خطط الولايات المتحدة لتأمين تمويل الخليج لمشاريع اقتصادية كبرى فى غزة المحاصرة الفقيرة.

وأدعى نبيل أبو ردينة، أحد مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأثنين أن هذه الجهود تهدف إلى مزيد من الفصل بين غزة والضفة الغربية التي تطوق إسرائيل.

ومن المتوقع أن يزور مستشار الرئيس دونالد ترامب، صهره جاريد كوشنر، إسرائيل ومصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في غزة ومقترحات الإدارة الأمريكية حول صفقة سلام إسرائيلية فلسطينية.

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