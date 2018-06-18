محافظ الغربية للسائقيين: اللي هيزود التسعيرة مش هدخله الموقف

قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن التسعيرة الجديدة التى وضعت لتعريفة للاجرة تم دراسة كافة الابعاد بها بحيث تكون عادلة للسائق وللمواطن ولا تظلم أحدًا.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ الغربية لمجمع مواقف مدينة طنطا الكائن بمنطقة سبرباى، حيث شدد " صقر " على السائقين بالالتزام بالتعريفة المحددة من قبل المحافظة، مؤكدا أن المحافظة وضعت أرقام واتس أب على أستيكر السيارات لتلقى شكاوى الركاب.



كما أكد محافظ الغربية أن هناك 200 سيارة نقل عام سوف تبدأ عملها الاسبوع القادم فى الغربية، وأنة فى حالة عدم التزام السائقين بالتعريفة المحددة سيتم ايقاف السيارة ويتم أستخدام تلك السيارات الجديدة كبديل لسيارات الأجرة.



ونبة محافظ الغربية على السائقين بالالتزام بتعريفة الاجرة المحددة من قبل المحافظة، وفى حالة عدم تنفيذ ذلك سيتعرض السائق لعقاب شديد، مؤكدا بقولة " الى هيزود التسعيرة مش هدخلة الموقف تاني".