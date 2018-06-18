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سعر الروبل الروسي اليوم الاثنين 18/6/2018 مقابل الدولار الامريكي والجنية المصري

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:20 م
سعر الروبل الروسي اليوم الاثنين 18/6/2018 مقابل الدولار الامريكي والجنية المصري
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محمد المسلمي
 

يعرض لكم " الفجر “سعر الروبل الروسي اليوم الاثنين 18/6/2018 مقابل الدولار الامريكي والجنية المصري، محدثة أولا بأول، تسهيلا على المتواجدين فى روسيا لحضور مباريات بطولة كأس العالم، فى احتساب الفارق بين العملات الثلاث خلال عملية التحويل .


ورغم أن الروبل الروسى ليس من العملات التى تتعامل عليها البنوك المصرية، بحيث يسمح للمسافرين باصطحاب مبلغ مالى من الدولار الأمريكى أثناء السفر، وتحويله الروبل داخل الأراضى الروسية، بشرط وجود مستندات تثبت السفر كتذكرة الطيران والتأشيرات، إلا أن مقارنة الروبل الروسى بالجنيه المصرى يسهل من احتساب فارق العملة.



وجاء سعر عملة الروبل الروسى مقابل العملة الأمريكية كالتالى..



يبلغ سعر الدولار الأمريكى وفقا لسعر العملة الروسية اليوم 62.13 روبل، فيما يبلغ سعر الروبل الروسى 0.0158 دولار.



وجاء سعر العملة الروسية مقابل الجنيه المصرى، اليوم الاثنين، كالتالى..



يبلغ سعر الجنيه المصرى الواحد، وفقا لسعر العملة الروسية عالميا اليوم الأحد، 3.54 روبل، فيما تبلغ قيمة الروبل الروسى 0.28 جنيه.

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