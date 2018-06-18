ترامب: أسوأ مجرمى العالم يستخدمون الأطفال لدخول بلادنا بشكل غير مشروع

برّر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سياسة فصل الأطفال عن أسرهم المهاجرة بشكل غير شرعى عبر الحدود الأمريكية-المكسيكية.





وقال ترامب فى تغريدة عبر موقع التواصل تويتر، اليوم إنّ الأطفال يتم استغلالهم من قبل أسوأ المجرمين على وجه الأرض كوسيلة لدخول بلادنا ".





وتابع ترامب "هل لاحظ أحد الجرائم التى تحدث جنوب حدودنا؟"، فى إشارة إلى المكسيك التى أدرجها فى قائمة أخطر بلدان العالم، وقال ترامب "هذا لن يحدث فى أمريكا".