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محافظ القليوبية يحدد أسعار اسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:23 م
محافظ القليوبية يحدد أسعار اسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
أصدر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية،قرار بتحديد سعر اسطوانه البوتاجاز طبقا للاسعار الجديدة التى اقرها مجلس الوزراء السبت الماضي وهي كالاتي بالنسبة لاسطوانه البوتاجاز المنزلى 47 جنيه من المصنع، 50 جنيه من داخل المستودع، 53 جنيه من خارج المستودع لمسافة 2 كم، 55 جنيه من خارج المستودع لمسافة اكثر من 2 كم.

وبالنسبة لاسطوانه البوتاجاز التجارى: 94 جنيه من المصنع، 100 جنيه من داخل المستودع، 110جنيه من خارج المستودع لمسافة اكثر من 2 كم.

جاء ذلك بناء على مذكرة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بخصوص صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن أسعار بيع إسطوانات البوتوجاز لتحديد السعر الجديد لإسطوانة الغاز المنزلية والتجارية.

وشدد المحافظ على وكيل مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على مستودعات الغاز للتأكد من الإلتزام بالسعر المحدد لبيع الإسطوانة المنزلية والتجارية وعدم السماح بالمتاجرة بها في السوق السوداء.

كما طالب المحافظ المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والإبلاغ فورًا عن أى مخالفات أو تجاوزات في بيع طرح إسطوانات الغاز لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في تلقي الشكاوي على صفحتها الرسمية علي الفيس بوك أو عن طريق الخط الساخن (15333) أو عن طريق شكاوي الواتس أب 01220055008 – 01115354422- 01002782373.
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