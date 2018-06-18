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التشكيلة الرسمية لمواجهة بلجيكا وبنما

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:17 م
التشكيلة الرسمية لمواجهة بلجيكا وبنما
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علي نبوي
 

أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتحب بلجيكا، التشكيلة الأساسية لمواجهة بنما بعد قليل ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس العالم بروسيا.


وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي :-


حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: ألديرفيلد ، بوياتا ، فيرتونخين ، مونييه

خط الوسط: دي بروين ، فيتسل ، كاراسكو

خط الهجوم: ميرتينز ، لوكاكو ، هازارد

 

فيما جاءت تشكيلة بنما كالتالي:


حراسة المرمي: بينيدو

خط الدفاع: توريس ، إيسكوبار ، موريو ، ديفيز

خط الوسط: جوميز ، جودوي ، كوبر، بارسيناس

خط الهجوم: رودريجيز ، بيريز

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