التشكيلة الرسمية لمواجهة بلجيكا وبنما

أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتحب بلجيكا، التشكيلة الأساسية لمواجهة بنما بعد قليل ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس العالم بروسيا.





وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي :-





حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: ألديرفيلد ، بوياتا ، فيرتونخين ، مونييه

خط الوسط: دي بروين ، فيتسل ، كاراسكو

خط الهجوم: ميرتينز ، لوكاكو ، هازارد

فيما جاءت تشكيلة بنما كالتالي:





حراسة المرمي: بينيدو

خط الدفاع: توريس ، إيسكوبار ، موريو ، ديفيز

خط الوسط: جوميز ، جودوي ، كوبر، بارسيناس

خط الهجوم: رودريجيز ، بيريز