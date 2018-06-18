التشكيلة الرسمية لمواجهة بلجيكا وبنما
الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:17 م
علي نبوي
أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتحب بلجيكا،
التشكيلة الأساسية لمواجهة بنما بعد قليل ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس العالم
بروسيا.
وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي :-
حراسة المرمي: كورتوا
خط الدفاع: ألديرفيلد ، بوياتا ، فيرتونخين ، مونييه
خط الوسط: دي بروين ، فيتسل ، كاراسكو
خط الهجوم: ميرتينز ، لوكاكو ، هازارد
فيما جاءت تشكيلة بنما كالتالي:
حراسة المرمي: بينيدو
خط الدفاع: توريس ، إيسكوبار ، موريو ، ديفيز
خط الوسط: جوميز ، جودوي ، كوبر، بارسيناس
خط الهجوم: رودريجيز ، بيريز