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قمة السويد وكوريا تشهد رقما فريدا بتاريخ المونديال

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:55 م
قمة السويد وكوريا تشهد رقما فريدا بتاريخ المونديال
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الفجر الرياضي
 

انتهي الشوط الأول بين المنتخب الكوري الجنوبي ومنتخب السويد بالتعادل السلبي، باللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الأول من دور المجموعات بكأس العالم.


ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن لقاء السويد وكوريا، شهد تسجيل رقماً فريداً، لم يتحقق في كأس العالم سوي مرة واحدة.


واشار الموقع، إلي أن أول تسديدة شهدها اللقاء كانت بعد مرور 20 دقيقة ، وهي ثاني أطول فترة انتظار للتسديد على المرمي في مباراة بكأس العالم منذ عام 1966.


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