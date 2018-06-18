الزمالك يرفض رحيل ثنائي الشباب لبتروجت





رفض مسؤولو نادي الزمالك التفريط في خدمات الثنائي حسين فيصل وهاني رشدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن مسؤولي بتروجيت طلبوا التعاقد مع الثنائي هاني رشدي وحسين فيصل ولكن بوجود بند في العقد يمنح النادي البترولي في احقية شرائهم بعد انتهاء مدة الاعارة وهذا ما رفضه بشدة مسؤولو الابيض لتتوقف المفاوضات عند هذه النقطة.





ورفض مسؤولو نادي الزمالك بند أحقية الشراء في عقد الاعارة الخاص برشدي وفيصل، بسبب ظهور الثنائي لشكل اكثر من رائع خلال دوري. الجمهورية في الموسم السابق، مما يعني احتمالية ظهورهم بشكل جيد مع فريق بتروجيت، حيث رحب مجلس إدارة الابيض باعارة رشدي وفيصل لبتروجيت ولكن دون وضع اي بنود في التعاقد.



