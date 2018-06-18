الحشد الشعبي العراقي يتهم واشنطن بقتل 22 من عناصره في البوكمال السورية

أقرت ميليشيات الحشد الشعبي العراقية، اليوم الاثنين، بمقتل 22 من عناصرها في الضربة الجوية على الحدود السورية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".



ووجهت مليشيات الحشد الشعبي العراقي اتهاما لواشنطن بقتل عناصرها.



وقتل أكثر من 50 مسلحًا غالبيتهم من الموالين للنظام في ضربة جوية استهدفت ليل الأحد - الإثنين موقعًا عسكريًا في محافظة دير الزور في شرق سورية، واتهمت دمشق التحالف الدولي بقيادة أمريكية بتنفيذها، الأمر الذي نفاه الأخير.