ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحشد الشعبي العراقي يتهم واشنطن بقتل 22 من عناصره في البوكمال السورية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:51 م
الحشد الشعبي العراقي يتهم واشنطن بقتل 22 من عناصره في البوكمال السورية
طباعة
أسماء العزب
 
أقرت ميليشيات الحشد الشعبي العراقية، اليوم الاثنين، بمقتل 22 من عناصرها في الضربة الجوية على الحدود السورية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

ووجهت مليشيات الحشد الشعبي العراقي اتهاما لواشنطن بقتل عناصرها.

وقتل أكثر من 50 مسلحًا غالبيتهم من الموالين للنظام في ضربة جوية استهدفت ليل الأحد - الإثنين موقعًا عسكريًا في محافظة دير الزور في شرق سورية، واتهمت دمشق التحالف الدولي بقيادة أمريكية بتنفيذها، الأمر الذي نفاه الأخير.
المزيد عن: مقتل 22 من عناصره ضربات جوية سوريا العراق الحشد الشعبي البوكمال السورية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
14:00
-
كوريا الجنوبية
بلجيكا
-
x
17:00
-
بنما
تونس
-
x
20:00
-
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/18/2018 3:10:02 PM